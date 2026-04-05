Brighton'ın vazgeçilmez ismi Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısını değerlendirdi. Romanya maçında attığı kritik golle tarihe geçen milli yıldız, o anın perde arkasını anlattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen A Milli Takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turunda oynadığı kritik karşılaşmalar ve elde edilen tarihi katılım başarısı hakkında İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

"EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİ DEĞİLDİ AMA KAZANDIK"

Sky Sports'a röportaj veren 26 yaşındaki milli futbolcu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği tek gol ve ardından gelen turnuva biletiyle ilgili hislerini paylaştı. Milli takımın uzun süren Dünya Kupası hasretine ve takım üzerindeki beklentiye değinen Kadıoğlu, turnuvaya katılma sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çok fazla baskı vardı. 24 yıldır Dünya Kupası'nda yoktuk. Elemeleri geçmek için iki maç vardı. İlk maçta gol atarak takıma katkı sağladığım için mutluyum. Finalde de 1-0 kazandık. Kolay ve en iyi maçlarımızdan biri değildi ama kazandık ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik."

Ferdi Kadıoğlu

"ARDA'YLA BUNUNLA İLGİLİ KONUŞMUŞTUK"

Romanya karşılaşmasının devre arasında milli futbolcu Arda Güler ile aralarında geçen diyaloğu da basın mensuplarıyla paylaşan Ferdi Kadıoğlu, attığı golün saha içinde anlık gelişen bir durumdan ziyade, soyunma odasında planlanan bir taktiğin sonucu olduğunu belirtti. O anları detaylandıran Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir goldü. Arda'yla devre arasında konuşmuştuk bununla ilgili. Defansif bir takım vardı karşımızda. Arda'nın kalitesini biliyorum. Ona, 'Topu sol ayağına aldığında koşacağım' dedim. Sonrasında devre arasında ne konuştuysak aynısı gerçekleşti."

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu

TAKIMININ VAZGEÇİLMEZ OYUNCUSU

Öte yandan milli takım formasıyla gösterdiği performansın yanı sıra kulüp kariyerinde de istikrarlı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'ın kadrosundaki değişilmez isimlerinden biri konumunda bulunuyor. İngiliz ekibinin Premier Lig'de geride bıraktığı 31 haftanın 30'unda süre alan başarılı oyuncu, takımının ligde oynadığı son 16 karşılaşmanın 15'inde 90 dakika boyunca sahada kalarak istikrarını korudu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon kulübüyle görev aldığı maçlarda henüz gol veya asist kaydetmedi.

