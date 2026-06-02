Tatil rotaları arasında ilk sıralarda yer alan İzmir'in Çeşme ilçesi Kurban Bayramı'nda tatilci akınına uğradı. Nüfusu 50 bini aşmayan ilçenin nüfusu bayramda 1 milyona yaklaştı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bayram süresince ilçedeki nüfusun 1 milyona yaklaştığı değerlendirilirken, yüz binlerce aracın giriş çıkış yaptığı trafikte en yoğun gün ise 28 Mayıs Perşembe oldu.

NÜFUSU 1 MİLYONA YAKLAŞTI

9 gün süren Kurban Bayramı tatili, Çeşme’nin nüfusunu artırdı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Çeşme'nin nüfusu bayram süresince yaklaşık 1 milyon seviyesine ulaştı.

135 BİN 553 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

İlçede kara yolları ve kontrol noktalarında benzeri görülmemiş bir trafik hareketliliği yaşandı. Kurban Bayramı süresince Çeşme'ye 135 bin 553 araç giriş yaptı. Öte yandan ilçeden çıkış yapan araç sayısı ise 186 bin 553'e ulaştı.

Bayram süreci boyunca trafikteki en büyük hareketlilik ise 28 Mayıs Perşembe günü yaşandı. Tatilcilerin yoğun akış gösterdiği o günde, Çeşme'ye 19 bin 969 araç giriş yaparken, ilçeden çıkış yapan araç sayısı 24 bin 60 olarak tespit edildi.

