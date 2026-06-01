MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Yeniçerilerin beş asırlık hikâyesi

YENİÇERİLERİN BEŞ ASIRLIK HİKÂYESİ

İngiliz sanat tarihçisi ve Osmanlı araştırmacısı Godfrey Goodwin’in kaleme aldığı “Yeniçeriler” adlı eser, Kronik Kitap tarafından okurla buluşturuluyor. Sultan I. Murad devrinde askerî kimlik kazanan, 15. ve 16. asırlarda büyük fetihlerin mimarı olan ve Avrupa’nın korkulu rüyasına dönüşen Yeniçeriler, zamanla isyancı bir grup hâline geldi. Sultan II. Mahmud ise yıllarca Osmanlının belini büken Yeniçeri Ocağı’na 1826’da son verdi. Tarihçi Goodwin eserinden “dışarıdan bir bakışla” yeniçerilerin kim olduğunu, nasıl padişahları katleden bir güruha dönüştüklerini ve “Vaka-i Hayriye” ile ortadan kaldırılmalarının neticelerini ele alıyor. Goodwin, eserinde ocağı bir yandan askerî ve siyasi bir kronoloji çerçevesinde değerlendirirken, diğer yandan bu sınıfın ardındaki sosyolojiyi de mercek altına alıyor. İngiliz tarihçi dengeli bir ton çabasına rağmen bazı konuları bugünün sert bakış açısıyla ele alıyor. Devşirme sistemi gibi Osmanlı müesseseleri bu şekilde değerlendiriliyor.

ÖLÜMÜN ZORLUĞU HAYATIN KIYMETİ

Avusturyalı yazar Daniel Wisser’in ödüllü romanı “Dağların Kraliçesi”, ölümün eşiğindeki bir adamın hayatın kıymetini yeniden keşfetmesini anlatıyor. Everest Yayınları etiketiyle Türkiye’deki okurla buluşan eserin merkezinde, kırklı yaşlarında olan Robert Turin adlı bir karakter yer alıyor. Robert, ağır bir nörolojik hastalık olan Multipl Skleroz’a yakalanmıştır. Hastalığı giderek ağırlaşırken eşine yük olmak istemediği için bir bakımevine yerleşir. Durumu daha da kötüleştikçe, hayatına kendi isteğiyle son vermeyi düşünmeye başlar. Bu niyetle İsviçre’ye gitmeyi planlar. Ancak ölüm sandığı kadar kolay, hayat da ucuz değildir... Ağır bir konuyu kara mizahla ele alan eser, birtakım negatif unsurlarına rağmen farklı bir okuma tecrübesi sunuyor. Eser, cevaplar vermek yerine sorular ve muğlak düşünceler ortaya atıyor. Kitap başka bir cepheden bakınca ötanazi tartışmalarının yaşadığı modern dünyanın negatif hâlini gözler önüne seriyor.

FUAT SEZGİN’İN KEŞİF SERÜVENİ

İslam bilim ve teknoloji tarihini aydınlatan isimlerden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilham verici hikâyesi, çocuk okuyucularla buluşuyor. Safiye Önal’ın kaleme aldığı ve dünyayı değiştiren keşiflerin peşinde koşan bilim kahramanının hayatını anlatan “Öncü Bilgin Fuat Sezgin” adlı eser, Eğlenceli Bilgi etiketiyle raflarda yerini aldı. Bu kitapta, küçük yaşlardan itibaren merak etmeyi hiç bırakmayan, kitapların tozlu sayfalarında saklı büyük sırları ortaya çıkaran Prof. Dr. Sezgin’in eski zaman bilginlerinin izini sürerek unutulmuş keşifleri gün yüzüne çıkaran azmi ele alınıyor. Kitapta “Bir insan tek başına koca bir bilim tarihini yeniden yazabilir mi?” sorusuna eğlenceli şekilde cevaplar aranıyor. Keşfetmeyi seven çocuklara hitap eden eserde, meşhur bilim adamının “Geçmişi öğrenmeden geleceği kuramazsın” diyerek bütün dünyaya verdiği önemli mesaj da vurgulanıyor.

