Mukaddes beldelerden dönüp aileleriyle kucaklaşan hacılarımız “Allah inanan herkese bu duyguyu yaşatsın” diye dua etti.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri dün sabahtan itibaren başladı. Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan’a ait hava yolu şirketiyle hacı kafilesini taşıyan uçaklar, İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nde hacılar, karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacılardan Çağrı Işık “İki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Kutsal topraklardan ayrıldığımız için içimizde burukluk var. Buraya geldiğimiz, sevdiklerimize kavuştuğumuz için de sevinçliyiz” dedi.

Hacılardan Çiğdem Kutsal ise hac zamanı kutsal topraklarda olmanın çok büyük bir lütuf olduğunu vurgulayarak “Allah bize nasip etti, inşallah herkese nasip eder. Şimdi artık hedefimiz bir hacı olarak oradaki gördüğümüzü, yaşadıklarımızı hayatımıza uygulamak, örnek Müslümanlar olmak. Çok farklıydı. Anlatılmaz, yaşanır. Allah tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Semra Çetinkaya da “13 yıl bekledik, çok şükür nasip oldu. Allah herkesin haccını mübarek eylesin, herkesin evlatlarına da nasip etsin inşallah” diye konuştu.

