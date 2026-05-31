Oyuncu kadrosu ve gençlik temalı hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken Daha 17, yayın hayatına başlamadan önce çekim mekanlarıyla da gündeme geldi. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin sevilen tatil destinasyonlarından birinde çekilen dizinin hangi bölgede kamera karşısına geçtiği araştırılıyor. Peki Daha 17 nerede çekiliyor?

Pastel Film imzası taşıyan Daha 17 dizisi için geri sayım başladı. İlk bölümü 31 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak Daha 17 dizisiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de dizinin çekim yerleri oldu.

DAHA 17 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Tanıtımlarda yer alan sahil manzaraları, taş sokaklar ve doğal dokusuyla öne çıkan Bodrum, dizinin atmosferine önemli katkı sağlıyor. Dizinin İstanbul'da başlayıp Bodrum'a uzanan hikayesiyle, izleyicilere hem gençlik hem de yaz ruhunu yansıtan bir deneyim sunması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, doğal koyları, masmavi denizi, tarihi dokusu ve yaz yaşamıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Nüfus açısından il genelinde Menteşe ve Fethiye'yi geçerek en büyük ilçe unvanına sahip olmuştur.

Antik çağdaki adı Halikarnassos olan ilçe, dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Mausoleum'a ve Bodrum Kalesi'ne ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

