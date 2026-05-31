ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack hakkında yeni kararını açıkladı. Barrack’ın Ankara’daki görevine devam edeceğini duyuran Trump, deneyimli diplomatı aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olan Tom Barrack'ın görevine ilişkin merak edilen kararı açıkladı. Görev süresinin sona ermesinin ardından Barrack'ın Ankara'daki pozisyonunun devam edeceğini duyuran Trump, deneyimli diplomata yeni bir sorumluluk daha verdi.

Yapılan açıklamaya göre Barrack, Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürürken aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak da görev yapacak. Böylece Barrack, Washington'ın Orta Doğu politikasında daha geniş bir etki alanına sahip olacak.

Tom Barrack

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mükemmel bir iş çıkaran ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım!

Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacak. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye devam etme istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

ESAD SONRASI DÖNEMİN 1 NUMARALI ADAMI

Barrack, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimi sonrasında Washington'ın bölgedeki stratejisine bağlı önemli unsurlarını yönetmişti. Görev süresince başkent Şam'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi ve terör örgütü DEAŞ'a karşı iş birliği konularında aktif rol almıştı.

Barrack'ın, son 12 yıl içinde ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini üstlenen dördüncü isim olduğu biliniyor.

ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde Washington, Ocak 2021 ile Mart 2025 arasında bu göreve herhangi bir atama yapmamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası