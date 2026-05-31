ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack açıklaması! Yeni görevini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack hakkında yeni kararını açıkladı. Barrack’ın Ankara’daki görevine devam edeceğini duyuran Trump, deneyimli diplomatı aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirdi.
- Tom Barrack, Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürürken aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görev yapacak.
- Trump, Barrack'ın Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini ilerletmesinden dolayı bu göreve atandığını belirtti.
- Barrack, daha önce Suriye Özel Temsilcisi olarak Esad rejimi sonrasındaki stratejileri yönetmiş, Şam'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi ve yeniden inşa çalışmalarında rol almıştı.
- Barrack, ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini üstlenen son 12 yıldaki dördüncü isim oldu.
- Joe Biden döneminde Ocak 2021 ile Mart 2025 arasında bu göreve herhangi bir atama yapılmamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olan Tom Barrack'ın görevine ilişkin merak edilen kararı açıkladı. Görev süresinin sona ermesinin ardından Barrack'ın Ankara'daki pozisyonunun devam edeceğini duyuran Trump, deneyimli diplomata yeni bir sorumluluk daha verdi.
Yapılan açıklamaya göre Barrack, Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürürken aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak da görev yapacak. Böylece Barrack, Washington'ın Orta Doğu politikasında daha geniş bir etki alanına sahip olacak.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mükemmel bir iş çıkaran ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım!
Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacak. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye devam etme istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"
Tom Barrack'tan S-400 ve F-35 meselesinde yeşil ışık: Aylar içerisinde çözülebilir
ESAD SONRASI DÖNEMİN 1 NUMARALI ADAMI
Barrack, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimi sonrasında Washington'ın bölgedeki stratejisine bağlı önemli unsurlarını yönetmişti. Görev süresince başkent Şam'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi ve terör örgütü DEAŞ'a karşı iş birliği konularında aktif rol almıştı.
Barrack'ın, son 12 yıl içinde ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini üstlenen dördüncü isim olduğu biliniyor.
ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde Washington, Ocak 2021 ile Mart 2025 arasında bu göreve herhangi bir atama yapmamıştı.