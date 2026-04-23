ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını “çılgınlık” olarak nitelendirdi. Barrack, S-400 krizinin aylar içinde çözülebileceğini belirterek Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin sinyalini verdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden S-400 ve F-35 krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan Barrack, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını “çılgınlık” olarak değerlendirdi.

"VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK"

Barrack, Türkiye’nin NATO içindeki rolüne vurgu yaparak, Ankara’nın ABD açısından vazgeçilmez bir müttefik olduğunu ifade etti. Öte yandan Türkiye’nin kritik askeri varlıklara ev sahipliği yaptığını ve ittifakın güvenliği açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"ÇÖZÜM AYLAR İÇİNDE MÜMKÜN"

S-400 kriziyle ilgili konuşan Barrack, sorunun diplomasi yoluyla çözülebileceğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio öncülüğünde yürütülecek görüşmeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin bu süreçte belirleyici olacağını ifade eden Barrack, çözümün aylar içinde mümkün olduğunu söyledi.

Barrack, olası bir çözümün ABD yasalarına uygun olması gerektiğini belirterek, Rus yapımı S-400 sistemlerinin kullanımının tamamen sonlandırılması ve F-35 teknolojisinin güvenliğinin garanti altına alınmasının şart olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL İSTİKRAR AÇISINDAN ÖNEMLİ

F-35 programına dönüş ihtimaline de değinen Barrack, Türkiye’nin yeniden bu ekosisteme dahil edilmesinin NATO’nun birlikte çalışabilirliğini güçlendireceğini, ABD savunma sanayisine katkı sağlayacağını ve Rusya’nın bu alandaki etkisini azaltacağını ifade etti.

ABD’nin yaklaşımını “pragmatik iş birliği ve güçlü ittifaklar” olarak tanımlayan Barrack, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesinin bölgesel istikrar açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Barrack, Türkiye’nin güçlü liderlik ve merkezi yönetim anlayışıyla istikrar ve ekonomik dinamizm sağladığını belirterek, ülkenin bölgesel etkisinin giderek arttığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası