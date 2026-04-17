Antalya Diplomasi Forumu’nda açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından biri. Erdoğan’a büyük saygım var.” ifadelerinde bulundu. ABD-Türkiye arasındaki temasları da ele alan Barrack, iki ülkenin ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Diplomasinin dünyadaki dramatik ve travmatik olaylar arasında sürekli fayda sağlayan bir hediye olduğunu belirten Barrack, "Her gün kendilerinden bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları önleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler kurmak için oradalar. Bu yüzden bence bu iki gün son derece önemli." diye konuştu.

Tom Barracktan Türkiyeye övgü yağmuru: Bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi

DİPLOMASİ FORUMUNUN SURİYE İÇİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

ADF'nin Suriye için önemine ilişkin soruya Barrack, "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu. Kimsenin gerçekten tahmin etmediği veya beklemediği, bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendini arayan bir kültürden işbirliği içeren kuantum bir hareket." cevabını verdi.

Suriye'de yaşanan durumu başarılı bir deney olarak niteleyen Barrack, "Önemli olan, sokaktaki insanların artık umut dışında başka bir şey hissetmeye başlamasıdır ki, bu da şu anda gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Suriye’deki gelişmelere dikkati çeken Barrack, özellikle Dürzi nüfusun yoğunlaştığı Süveyda bölgesinin komşularıyla uyum içinde hareket etmesinin son yılların en önemli fırsatlarından biri olabileceğini söyledi.

Ürdün konusuna da değinen Barrack, "Ürdün, sorunları ve problemleri nasıl çözeceğimize dair bir yol haritası sunarak bize gerçekten yardımcı oldu." dedi.

“ERDOĞAN’A BÜYÜK SAYGIM VAR”

Açıklamalarının devamında Türkiye’den de övgüyle bahseden Barrack, "Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığına da değinen Barack, “Türkiye yalnızca NATO'nun en büyük ikinci gücü değil, aynı zamanda nüfusu, kaynakları ve askeri kapasitesiyle bölgedeki en önemli ve etkili aktörlerden biri.” İfadelerinde bulundu. ABD-Türkiye arasındaki temasları da ele alan Barrack, iki ülkenin ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunun altını çizdi. ABD ile Türkiye arasındaki S-400 meselesinin de yakında bir çözüme kavuşacağını söyleyen Barrack, “F-35 programına dönüş de mümkün.” şeklinde konuştu.

İSRAİL-LÜBNAN ARASINDAKİ GEÇİCİ ATEŞKESE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Barrack, ateşkesin sağlanmasının ve tarafların doğrudan diyaloğa girmesinin çok hassas bir konu olduğunu vurgulayarak "Unutmayın, bu daha önce gerçekleşmemişti. Kasım 2024 anlaşması, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan yapılmamıştı. Bu yüzden başkanın müdahale ederek harika bir şey yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyu halihazırda 'çok iyi bir şekilde' ele aldığını belirten Barrack, bu adımların küçük ve zaman alacak adımlar olduğunu ifade etti. Barrack, bir muhabirin ateşkesin 'hassaslığı' ve taraflar arasında güven eksikliği olduğuna işaret ederek ABD ile bölge ülkelerinin bu güveni oluşturmak için ne yapması gerektiğine ilişkin sorusunu cevapladı.

"İSRAİL VE LÜBNANLILARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİ 'MUHTEŞEM' OLABİLİR"

Lübnan'ın yeniden 15 yıllık bir iç savaş istemeyeceğini belirten Barrack, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı fiziksel olarak ortadan kaldırmasının söz konusu olamayacağına işaret etti.

Barrack, bölgede İsrailli ve Lübnanlıların bir araya getirilmesi durumunun "muhteşem" olabileceğini savundu.

