Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasıyla bugün kapılarını açan 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF), yeni bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

150 ülkeden 20'yi aşkın devlet başkanının katıldığı Antalya Diplomasi Forumu bugün başladı.

ŞARA'DAN ŞAM-ANKARA HATTINDA YENİ SAYFA

Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, soruları cevapladı. Suriye’nin eski rejim dönemindeki izolasyonunun bittiğini açıklayan Şara, Türkiye ile ilişkilerde şu tespitte bulundu:

"Türkiye devrimin destekçisiydi ve 14 yıl boyunca Suriye devrimini desteklemeye devam etti. Suriye artık bir 'kriz' döneminden 'fırsat' dönemine geçiyor. Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye ile büyük fırsatlarımız var."

"ABD-İran savaşı enerji krizini tetikledi. Suriye bu tabloda nerede?" sorusuna ise Suriye Cumhurbaşkanı şu şekilde cevap verdi:

"Suriye, enerji arzı için kesinlikle güvenli bir koridor ve alternatif yoldur. Irak petrolü limanlarımızdan ihraç ediliyor. Dört Deniz projesiyle bölgesel entegrasyonu sağlıyoruz. Azerbaycan, Suriye ve Türkiye arasında kurulan bu bağ, dünyanın aradığı güvenliktir."

"İSRAİL VAHŞİCE SALDIRIYOR"

İsrail ile müzakereler konusunda ise Şara, "Suriye halkı 14 yıl kan kaybetti, istikrara ihtiyacımız var. İsrail vahşice saldırıyor ve topraklarımızı işgal ediyor. Diplomasiyi ve uluslararası toplumu ikna etmeyi tercih ediyoruz ancak İsrail'in işgalci tutumu müzakereleri zorlaştırıyor." dedi.

ENERJİ HATTINDA "SURİYE-TÜRKİYE" KÖPRÜSÜ

Küresel enerji krizinde Suriye'nin stratejik konumuna değinen Şara, enerji arzı için ülkesinin güvenli bir koridor olduğuna değindi:

"İran'da patlak veren savaşın ardından dünya enerjiye daha fazla ihtiyaç duydu. Suriye, Doğu ile Batı arasında güvenli bir bağlantı konumunda. Irak petrolü artık limanlarımızdan ihraç ediliyor. Dört Deniz projesiyle Azerbaycan, Suriye ve Türkiye arasında dev bir entegrasyon kuruyoruz."

İDLİB’E SERBEST TİCARET BÖLGESİ MÜJDESİ

Ekonomik iş birliği hakkında da bilgi veren Şara, "Şu anda İdlib'te Türkiye ile bir serbest ticaret bölgesi üzerinde çalışıyoruz. İdlib, Lazkiye ve Şam'ı birbirine bağlayan bu bölge stratejik öneme sahip. Türk şirketleri Suriye'nin altyapısının yeniden inşasında doğrudan yer alıyor" diyerek Türk iş dünyasına yeşil ışık yaktı.

Suriye Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna ile de gıda ve tarım alanında iş birliğini genişleteceklerini de ekledi.

MİLLİ BİRLİK: "SDG ENTEGRE EDİLDİ, YABANCI ÜSLER GİDİYOR"

Suriye’deki iç meselelere de değinen Şara, ulusal entegrasyon sürecinde büyük başarı elde ettiklerine işaret etti:

"Dağınık gruplar birleşti, SDG güçleri entegre edildi. Bugün Suriye’nin kuzeydoğusundaki son yabancı askeri unsurlar da ülkeden ayrıldı"

"TÜRKİYE DÜNYA İSTİKRARININ MERKEZİNDE"

Röportajın sonunda Türkiye'nin artan küresel rolüne dikkat çeken Şara, "Türkiye artık dünyada gerçekten büyük bir role sahip. Suriye-Türkiye ortaklığı üzerine çok şey inşa edilebilecek bir temeldir. Krizden çıkan Suriye artık istikrarla birlikte büyük bir tarihi fırsata dönüşmüştür" mesajını verdi.

ANTALYA DİPLOMASİ KORİDORU HAZIR!

NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen forumda, bu yıl Filistin için de özel bir salon hazırlandı. İsrail'in saldırılarının görsellerle anlatılacağı salonda, diplomasinin sadece devletler arasında değil, vicdanlarda da yankılanması hedefleniyor.

150 ülkeden 4600'den fazla konuğun katıldığı forum, yarını tasarlamak için pazar gününe kadar devam edecek.

