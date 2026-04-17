Anadolu Ajansı
Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Özetle Dinle
Gündem 53 dk önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak için Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından Antalya'da kabul edildi.
Antalya Diplomasi Forumu'na 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'tan fazla üst düzey konuk katılacak.
