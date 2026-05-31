General Mobile, GM 26 Pro 5G modelini tanıttı. 1.6 inç AMOLED arka ekranı, 50 MP Sony sensörlü kamerası ve GM AI yapay zekâ sistemiyle öne çıkan cihaz; 512 GB’a kadar depolama, 24 GB RAM desteği ve 5G işlemcisiyle dikkat çekiyor.

ÖMER TEMÜR- Yerli teknoloji markası General Mobile, GM 26 Pro 5G’yi kullanıcılarıyla buluşturdu. 5G işlemcili model, Türkiye’de ilk olan alışılmışın ötesindeki 1.6 inç AMOLED arka ekranı ve 50 MP Sony sensörlü yapay zekâ kamerası dikkat çekiyor.

Cihaz, Sony sensörlü ana kamera kalitesiyle arka ekrandan kadrajı ayarlayarak yüksek kalitede selfie çekilmesini sağlıyor. GM 26 Pro 5G’nin arka ekranına dokunarak gelen aramaları cevaplamak veya sonlandırmak, şarj sırasında pil seviyesini gerçek zamanlı olarak görmek ve anlık bildirimler almak mümkün.

Ayrıca, arka ekran kontrol paneliyle; müzik kontrolü, saat, tarih ve adım sayısı gibi özelliklere de erişilebiliyor. Cihaz içinde gelen farklı saat kadranlarıyla kullanıcılar kendi tarzlarını arka ekrana yansıtabiliyor. Telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise entegre GM AI yapay zekâ sistemi. Matematik, yabancı dil ve gastronomi gibi 6 farklı alanda uzmanlaşmış sanal asistanlar kullanıcılara günlük hayatta destek veriyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 7060 5G işlemciden alan model; 512 GB’a varan depolama, 24 GB’a kadar genişletilebilir RAM ve 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor.



