ABD’de üç Türk mühendis tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı asistan Edisyn, online toplantılarda yeni bir dönem başlatıyor. Zoom, Teams ve Meet ile entegre çalışan uygulama, otomatik özet çıkarma, kaçırılan anları aktarma ve çoklu yapay zekâ modelleriyle en uygun dilde not alma imkânı sunuyor.

Kısa sürede global pazarda kendine önemli bir yer bulan Edisyn; Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi tüm platformlarla entegre çalışıyor.

Online toplantılardaki özet, not alma, bağlama uygun soru sorma ve cevap verme sorunlarını ortadan kaldıran Edisyn, görüşmenin geniş ve kısa özetini çıkarıyor.

Toplantıdan kısa süreli ayrılan katılımcıya döndüğü zaman kaçırdığı bölümde ele alınan konuları aktarıyor. Tüm geçmiş toplantıları tarıyor, notlar ve stratejiler oluşturuyor. Bütün toplantı platformları ve işletim sistemleri ile de uyumlu şekilde çalışıyor.

Edisyn, OpenAI, Gemini ve Anthropic gibi çoklu yapay zekâ modelleriyle de destekleniyor. Sistem, toplantının diline (Türkçe, İngilizce vb.) ve yoğunluğuna göre en uygun modeli kendi seçiyor. Windows ve iOS ile tam uyumlu olan asistan, 14 günlük ücretsiz deneme imkânıyla sunuluyor. Uygulamanın abonelik fiyatları ise bireysel kullanıcılar için aylık 699 TL, kurumlar için 1.699 TL’den başlıyor.



