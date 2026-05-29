Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için resmi ücretli abonelik sistemini devreye almaya başladı. Şirket ayrıca yapay zeka odaklı yeni premium paketler üzerinde de çalışıyor.

Meta, sosyal medya platformlarında uzun süredir konuşulan ücretli abonelik modelini resmen hayata geçiriyor. Şirket; Instagram, Facebook ve WhatsApp için yeni “Plus” abonelik paketlerini küresel çapta kullanıma sunmaya başladığını açıkladı.

YENİ ABONELİK FİYATLARI NE KADAR?

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, aylık ücret karşılığında ek özelliklere erişebilecek. Açıklanan bilgilere göre Facebook Plus ve Instagram Plus paketleri aylık 3,99 dolar seviyesinde fiyatlandırılırken, WhatsApp Plus aboneliği ise yaklaşık 2,99 dolar olacak.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER NELER?

Meta’nın sunduğu yeni abonelikler yalnızca reklamsız deneyim anlamına gelmiyor. Şirket, bu paketlerle birlikte daha gelişmiş hikâye araçları, profil özelleştirmeleri, ekstra paylaşım seçenekleri ve özel kullanıcı özellikleri sunmayı hedefliyor.

Yeni Instagram Plus planı, abonelerine ekstra özellikler sunuyor. Örneğin, hikayeleri toplamda kaç kişinin yeniden izlediğini görebilme ve “Yakın Arkadaşlar” seçeneğinin ötesinde sınırsız sayıda izleyici listesi oluşturabilme özelliği. Kullanıcılar ayrıca haftada bir kez hikayelerini öne çıkararak ek görüntülemeler alabilecek, hikayelerini 24 saatten fazla uzatabilecek, izleyici olarak görünmeden hikayelerini önizleyebilecek, hikaye izleyici listelerinde kimlerin izlediğini görebilecek ve daha fazlasını yapabilecekler. Kullanıcılar ayrıca takipçilerinin akışlarında görünmeden doğrudan profillerine gönderi paylaşabilecek ve öne çıkarabilecekler.

WhatsApp tarafında ise premium sticker paketleri, özel tema seçenekleri, kişiselleştirilebilir zil sesleri ve daha fazla sabitlenmiş sohbet gibi özellikler dikkat çekiyor.

Facebook Plus ise hikayelerin görünürlük süresini 24 saat yerine 48 saate uzatma imkanı sağlıyor.

META ONE ABONELİĞİ DE SUNULUYOR

Meta AI kullanıcıları için, aynı özelliklere sahip ancak daha yüksek işlem gücü gerektiren sorgularda daha fazla kapasite sunan iki plan daha test edilecek. 7.99 dolarlık Meta One Plus planı ve 19.99 dolarlık Meta One Premium planı, Meta yapay zeka kullanıcılarını hedefliyor. Ayrıca Meta'nın uygulamalarında daha fazla video ve görüntü oluşturma yeteneği de sunacak.

