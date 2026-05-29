Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen baba, 3 yaşındaki çocuğunu canice katletti. Boşanma aşamasındaki adam eşinin evi terk etmesinin ardından küçük çocuğu önce boğarak öldürdü, ardından uzuvlarını kesti.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Hatay'ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Muhammet Emin Tortuk isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evi terk etmesinin ardından 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı. Baba Tortuk, bilinmeyen bir nedenden dolayı evladını boğarak öldürdükten sonra uzuvlarını kesti.

Boğup uzuvlarını kesti! Uyuşturucu bağımlısı baba, 3 yaşındaki çocuğunu canice katletti

BABASININ ŞİKAYETİYLE YAKALANDI

Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti. Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı.

ANNE YOLDAN DÖNDÜ

Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü. Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.

Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

