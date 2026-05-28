Rusya’da doktorların gerçekleştirdiği sıra dışı operasyon görenleri şaşkına çevirdi. Gözüne saplanan 12 santimetrelik ağaç dalıyla 2,5 yıl yaşayan yaşlı adam, zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Rusya’nın Kursk bölgesinde gerçekleştirilen sıra dışı operasyon tıp dünyasında dikkat çekti.

Olay, Rylsk kentinde meydana geldi. Bahçesinde ağaç kesen Yuri isimli yaşlı bir adamın gözüne kopan bir dal parçası isabet etti. İlk anda yalnızca darbe hissettiğini söyleyen adam, gözünde ciddi bir sorun olmadığını düşündü. Hastaneye başvuran adama antibiyotik ve göz damlası verildi ancak yapılan kontrollerde yabancı cisim tespit edilemedi.

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine farklı özel kliniklere de başvuran adam, uzun süre sonuç alamadı. Doktorların büyük bölümü gözünde herhangi bir cisim bulunmadığını söyledi.

AĞRI DEVAM EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aylar sonra yaşlı adamın gözündeki ağrı ve iltihaplanmanın artması üzerine yeniden detaylı tetkikler yapıldı. Kursk’taki bölgesel göz hastalıkları merkezinde çekilen MR sonucunda göz bölgesinde yabancı cisim olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, göz çukurundan girerek sinüs boşluklarını delen büyük bir yabancı cismin kafatasının derinliklerine kadar ilerlediğini fark etti. İncelemeler sonucunda bu cismin tam 12 santimetre uzunluğunda kalın bir ağaç dalı olduğu ortaya çıktı.

PARÇALARA AYIRARAK ÇIKARDILAR

Bunun üzerine hasta, ameliyata alındı. Kulak burun boğaz uzmanlarının gerçekleştirdiği operasyonun oldukça zorlu geçtiği belirtildi. Doktorlar, herhangi bir kesi yapmadan dal parçasını burun boşluğu üzerinden parçalara ayırarak çıkardı.

Uzmanlar, benzer vakaların son derece nadir görüldüğünü belirterek, yaralanmadan 2,5 yıl sonra gerçekleştirilen bu operasyonun bir ilk olduğunu ifade etti.

Başarılı ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

