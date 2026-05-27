Belçika Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, Domenico Tedesco'yu hedef aldı. Bir dönem Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Tedesco'yu eleştiren Lukaku, “İşlemeyeceği belli olan bir taktik plan vardı” ifadeleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve kariyer geçmişinde Belçika Milli Takımı da bulunan teknik direktör Domenico Tedesco hakkında Romelu Lukaku’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Belçikalı golcü, Fransız basını La Derniere Heure’e verdiği röportajda 2024 Avrupa Şampiyonası döneminde takımın başında bulunan İtalyan teknik adamın oyun anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

"İŞLEMEYECEĞİ BELLİ OLAN BİR PLAN"

Lukaku, Tedesco’nun taktik planının sahada karşılık bulmadığını savunarak, “Bizim ne düşündüğümüzü sanıyorsunuz? İşlemeyeceği belli olan bir taktik plan vardı. Futbolcu olarak bunu hissedersiniz” dedi.

Takım içinde bazı oyuncuların da benzer düşüncelere sahip olduğunu belirten Lukaku, özellikle genç futbolcuların kadro dışı kalma endişesiyle görüşlerini açıkça dile getiremediğini ifade etti. Yıldız oyuncu, “Kevin De Bruyne’e sorun. ‘Bu iş yürümeyecek’ diyorduk. Birçok genç oyuncu da bunu görüyordu ama konuşamıyordu” diye konuştu.

"OYUNCULAR BAŞKA BİR ADAY ÖNERMİŞTİ"

Lukaku, teknik direktör seçimi sürecine dair de çarpıcı bir iddiada bulundu. Oyuncular olarak farklı bir teknik adam önerdiklerini söyleyen Lukaku, Katar’daki Hırvatistan mağlubiyetinin ardından takım içinde farklı isimlerin gündeme geldiğini aktardı.

Deneyimli futbolcu, “Bize Henry lazım diyenler vardı. Bizi daha fazla sorumluluk almaya zorlayacak bir teknik direktör olmalıydı” ifadelerini kullandı.

RUDİ GARCİA İÇİN OLUMLU YORUM

Tedesco sonrası Belçika Milli Takımı’nın başına geçen Rudi Garcia hakkında ise daha olumlu konuşan Lukaku, yeni teknik adamın oyuncularla daha fazla iletişim kurduğunu belirtti.

Lukaku, “Kendi fikirleri var ama oyunculara da danışıyor ve son kararı birlikte veriyor. Söylediklerimizi dikkate alıyor” dedi.

