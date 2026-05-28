Chelsea’nin yeni teknik direktörü olması beklenen Xabi Alonso’nun, transfer listesinin başına milli futbolcu Arda Güler’i aldığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Alonso, genç yıldızı “rüya transfer” olarak görüyor.

"RÜYA TRANSFER"

El Nacional’in haberinde, Arda Güler’in Alonso tarafından “rüya transfer” olarak değerlendirildiği ve genç oyuncunun oyun tarzının teknik direktörün planlarında önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid’in Arda Güler’i geleceğin kilit oyuncularından biri olarak gördüğü ve oyuncuya “dokunulmaz” statüsü verdiği belirtiliyor. Bu nedenle İspanyol kulübünün, olası transfer görüşmelerinde Arda Güler’i takas formülü içinde değerlendirmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

20 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 51 maçta forma giyen Arda Güler, 20 gole doğrudan katkı sağladı. Genç oyuncunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısındaki performansıyla dikkat çektiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Xabi Alonso’nun daha önce Arda Güler için “Özil ile Guti karışımı bir oyuncu” ifadelerini kullandığı ve genç yeteneğin teknik kapasitesine büyük hayranlık duyduğu da yer aldı.

