Kenya’nın kuzeybatısında yer alan Nakuru kentindeki bir yatılı kız okulunda gece saatlerinde çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Olayda 16 öğrencinin hayatını kaybettiği, 79 öğrencinin ise yaralandığı bildirildi.

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada yangının gece saatlerinde okulda başladığını ve olayın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

7 ÖĞRENCİ HASTANEDE

Kenya Eğitim Bakanı Julius Ogamba, okulda yangın sırasında toplam 808 öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, yaralı öğrencilerden 71’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 7 öğrencinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Ogamba, hayatını kaybeden öğrenci sayısının 16 olduğunu doğruladı.

TEDBİRLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen ise olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bulgular ortaya çıkmadan spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Başkent Nairobi’ye yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Nakuru kentinde meydana gelen olay, ülkede büyük üzüntüye neden oldu. Yetkililer, okulda güvenlik ve yangın önleme tedbirlerinin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

