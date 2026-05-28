İzmir Buca’daki bir lunaparkta peş peşe yaşanan teknik arızalar nedeniyle eğlence kabusa dönüştü. Bazı vatandaşlar raylarda mahsur kalırken, bazıları da metrelerce yükseklikte baş aşağı şekilde yardım bekledi.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Buca Gölet mevkiindeki lunaparkta bayram tatili eğlencesi korku dolu anlara sahne oldu. Yoğun ziyaretçi akını yaşanan lunaparkta, bazı eğlence araçlarında art arda teknik arızalar meydana geldi.

HAVADA BAŞ AŞAĞI KALDILAR

İddiaya göre, adrenalin dolu bir oyuncakta yaşanan arıza nedeniyle araç havadayken durdu. Oyuncakta bulunan vatandaşlar metrelerce yüksekte baş aşağı şekilde dakikalarca mahsur kaldı. Olay çevrede bulunanlar arasında büyük paniğe neden olurken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

HIZ TRENİ BİR ANDA DURDU

Lunaparkta benzer bir sorun hız treninde de yaşandı. Raylar üzerinde ilerleyen trenin teknik bir arıza nedeniyle durması sonucu, içeride bulunan yolcular bir süre hareket edemedi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, ekiplerin müdahalesiyle oyuncakların yeniden çalıştırılması sonucu mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Olaylar sonrası herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, lunaparkta yaşanan arızalar tepki çekti. Öte yandan aynı lunaparkta 3 yıl önce de salıncakta meydana gelen arıza sonucu, oyuncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası