Filistinli tutuklulara ve çatışma bölgesindeki sivillere yönelik taciz skandalları ile dünya kamuoyunun gündeminden düşmeyen İsrail ordusu hakkında Birleşmiş Milletler (BM) somut adım attı. Gazze'deki soykırımı sürdüren ve Batı Şeria'da tutuklu Filistinlilere cezaevlerinde zulmeden İsrail, BM tarafından cinsel şiddetle ilgili "kara listeye" alındı. Söz konusu listeye daha önce terör örgütü DEAŞ de eklenmişti. Tel Aviv, kararın ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu bildirdi.

Gazze'de soykırımı sürdüren, çatışma bölgeleri ile Batı Şeria'daki hapishanelerde Filistinlilere yönelik taciz skandalları ile sık sık gündeme gelen İsrail oldusu için BM harekete geçti.

BM, İsrail'i terör örgütü DEAŞ'ın da yer aldığı cinsel şiddetle ilgili "kara listeye" ekledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıkladı.

İsrail artık DEAŞ'la aynı listede! BM'nin kararı Tel Aviv'i çıldırttı

İSRAİL ORDUSU ARTIK 'UTANÇ LİSTESİ'NDE

Dannon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail'i çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklediğini aktararak bu karara tepki gösterdi.

İsrail artık DEAŞ'la aynı listede! BM'nin kararı Tel Aviv'i çıldırttı

7 EKİM'DEN BU YANA FİLİSTİNLİLERE CEZAEVİ YASAĞI

Kararın "siyasi" olduğunu savunan Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor.

BM, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı yıllık raporunu henüz kamuoyuna duyurmadı.

Öte yandan İsrail basını, BM'nin "kara listesine" eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin olduğunu aktarıyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor.

İsrail artık DEAŞ'la aynı listede! BM'nin kararı Tel Aviv'i çıldırttı

GUTERRES'İN OFİSİYLE TEMAS KESİLDİ

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Guterres görevde kaldığı sürece İsrail misyonunun Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir şekilde "temas kurmayacağını" ve halefinin atanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "utanç verici ve absürt" olarak nitelenen ve Dannon'un duyurduğu BM kararına tepki gösterildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alan açıklamada, Guterres'in "görevdeki son aylarını İsrail'e yönelik asılsız suçlamalar üretmek için kullandığı" iddia edildi.

İsrail artık DEAŞ'la aynı listede! BM'nin kararı Tel Aviv'i çıldırttı

DENETİM ORGANLARINA GÖRE CİNSEL İŞKENCE VE TECAVÜZ SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle hayatını kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası