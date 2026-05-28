CHP Karabük İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında, parti içindeki "Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu" tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı.

CHP Karabük İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programı, parti içi tartışmaların gölgesinde gerçekleşti. İl Başkanı Vedat Yaşar’ın ev sahipliğinde yapılan programa partililer yoğun katılım gösterdi.

Programda konuşan İl Başkanı Vedat Yaşar, Karabük örgütünde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğini ifade ederek, parti içinde herhangi bir ayrışma olmadığını savundu.

MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMA İSTEDiLER

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın katıldığı programda ise bazı partililer, son dönemde CHP’de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmalarına ilişkin daha net açıklamalar yapılmasını talep etti. Özellikle Safranbolu’daki bayramlaşma programında da benzer tepkilerin dile getirildiği, bazı partililerin, Akay’ın Özgür Özel’e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği belirtildi.

"İKİ GENEL BAŞKANLA DA ÇALIŞTIM"

Yaşanan diyaloglar sırasında kısa süreli gerginlik oluşurken, Milletvekili Akay eleştirilere cevap verdi. Akay, görev yaptığı dönem boyunca kurumsal yapıya bağlı kaldığını vurgulayarak, "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım. Her iki genel başkanlıkla da çalışırken bütün gücümle çalıştım, kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" dedi.

Programda söz alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Özgür Özel’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

