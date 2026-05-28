CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'li milletvekillerine bu hafta grup toplantısının yapılmayacağı bildirildi. Açıklamada "Toplantı tarihi, gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır" denildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar vermişti.

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Karara karşı çıkan Özel, CHP içinde ikilik çıkarırken Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği toplantının usulsüz yapıldığını belirterek TBMM'ye dilekçe vermiş ve iptalini istemişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle konutunun önünde bayramlaştı ve bir süre sohbet etti. Ziyaretçiler arasında Gürsel Tekin de yer alırken Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine dikkat çeken bir yazı gitti.

GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK

Kılıçdaroğlu'ndan vekillere giden yazıda şu ifadeler yer aldı:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

PARTİ MECLİSİ DE TOPLANMAYACAK

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada 1 Haziran'da toplanması beklenen Parti Meclisinin (PM), üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından toplanacağı ifade edildi.



