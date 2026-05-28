ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında Washington ile Tahran arasındaki çatışmayı anlatırken üst üste Venezuela ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Orta Doğu'da yürüttüğü askeri operasyonların sonuçlarından bahsettiği esnada, "Artık donanması, hava kuvvetleri ve ülkeyi felakete sürükleyen yöneticileri kalmayan Venezuela ile olan çatışmaya rağmen yolumuza devam ediyoruz. "ifadesini kullandı.

Hatasını fark etmeyen ve konuşmasında herhangi bir tereddüt yaşamayan Trump, "Liderleri yok, ikinci adamları yok. Üçüncü adamlarının yarısıyla uğraşıyoruz, çünkü üçüncü adamlarının yarısı da yok" diyerek sözlerine devam etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası