İtalya Milli Takımı ve Milan efsanesi Paolo Maldini, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli kongresinde başkan adayı Hakan Safi'yle önceki gün İstanbul'da bir araya gelmişti. Maldini, gündem olan görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Hakan Safi, başkanlık koltuğuna oturma için Aziz Yıldırım'la yarışacak. Dünyaca ünlü İtalyan eski futbolcu Paolo Maldini, önceki gün İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği Safi ve sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamada bulundu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İtalya'da Sky'ın bir etkinliğine katılan Maldini, Hakan Safi ve Fenerbahçe'yle ilgili soruyu cevapladı. 57 yaşındaki futbol adamı, "O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri. Seçimi kazanırsa neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Paolo Maldini, futbolu bıraktıktan sonra Milan'da gelişim direktörü ve teknik heyet sorumlu olarak görev almıştı.

"HAKAN SAFİ TUTKULU BİR LİDER"

Maldini, 26 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

