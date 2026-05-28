Uzay teknolojileri alanında dünyanın en dikkat çeken şirketlerinden biri olan SpaceX halka arz hazırlıklarıyla küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Elon Musk’ın kurduğu Space Exploration Technologies Corp. Nasdaq’ta işlem görmeye hazırlanırken, finans çevreleri bu sürecin şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzlardan biri olabileceğini konuşuyor. Şimdi ise gözler ''SpaceX halka arz ne zaman?'' sorusunun cevabına çevrildi.

SpaceX hisselerini yakın bir dönemde yatırımcılara açmayı hedeflerken gözler halka arz sürecine çevrildi. Söz konusu süreç tamamlanırsa SpaceX’in yaklaşık 1,75 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabileceği belirtiliyor. Peki, SpaceX halka arz ne zaman?

SpaceX'in Nasdaq'ta halka arz olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu resmi S-1 başvurusuna ait istatistik raporu.

SPACEX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Uzun yıllardır özel şirket statüsünde faaliyet gösteren SpaceX’in, hisselerini ilk kez yatırımcılara açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Reuters’ın haberine göre şirket, Nasdaq borsasında işlem görmek için çalışmalarını hızlandırdı. SpaceX’in halka arzının 12 Haziran 2026 tarihine yakın bir dönemde gerçekleşebileceği ifade edilirken şirketten henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

PACEX HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLACAK?

SpaceX’in gerçekleştirmeyi planladığı halka arzın finans tarihine geçebileceği konuşulurken yaklaşık 75 milyar dolar büyüklüğünde bir halka arz hedeflediği tahmin ediliyor.

Belirtilen rakam gerçekleşirse SpaceX şimdiye kadar yapılan en büyük halka arzlardan birine imza atmış olacak. Şirketin toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 1,75 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Euronews’te yer alan bilgilere göre SpaceX geçtiğimiz yıl yaklaşık 18,7 milyar dolar gelir elde etti. Ancak şirketin operasyonel tarafta yaklaşık 2,6 milyar dolar zarar ettiği de açıklandı.

Buna rağmen yatırımcıların şirkete olan ilgisinin Starlink projesi sebebiyle yüksek olduğu ifade ediliyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya internet hizmeti veren Starlink’in geçen yıl yaklaşık 4,4 milyar dolar faaliyet karı ürettiği belirtildi.

SpaceX’in halka arzdan elde edeceği geliri Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı planladığı, insanlığın gelecekte farklı gezegenlerde hayat kurabilmesi için büyük ölçekli uzay projelerine yatırım yapmaya devam edeceği açıklandı.

SPACEX VE TESLA BİRLEŞECEK Mİ?

Elon Musk’ın sahibi olduğu şirketler arasında muhtemel bir birleşme ihtimali de gündemdeki başlıklardan biri oldu. CNBC’nin konuya ilişkin haberine göre Musk’ın, SpaceX ile Tesla’nın gelecekte birleşme ihtimalini şirket yöneticileriyle değerlendirdiği öne sürüldü.

İki şirketin halihazırda bazı alanlarda ortak kaynak kullandığı ve mühendislik süreçlerinde iş birliği yaptığı belirtildi. Bu nedenle de Tesla çalışanlarının bir kısmının ilerleyen yıllarda iki şirketin tek çatı altında birleşebileceğini düşündüğü aktarıldı.

Şu an ise henüz SpaceX veya Tesla tarafından resmi bir birleşme açıklaması yapılmadı.

