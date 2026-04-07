SpaceX, beklenen halka arz sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Konuya yakın iki kaynağa göre şirket, hisselerin önemli bir bölümünü bireysel yatırımcılara ayırmayı planlıyor. Peki, SpaceX halka arz ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, merkezi Teksas’ta bulunan ve ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, halka açılma sürecini resmen başlattı.Şirket, bu halka arz ile 75 milyar dolar kaynak ayırmayı ve toplam piyasa değerini 1,75 trilyon dolara kadar taşımayı hedefliyor.



SpaceX'in bu hamlesiyle 2026'nın finans dünyasında "mega halka arz yılı" olması bekleniyor.

SpaceX'in yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka devlerinin de bu yıl içinde borsaya açılma planları yürüttüğü, piyasadaki yapay zeka rallisinin bu arzlarla yeni bir boyuta taşınacağı öngörülüyor.

SPACEX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre şirket, halka arz öncesi yatırımcı sunumlarını kapsayan "roadshow" sürecini 8 Haziran haftasında başlatmayı planlıyor.

Normal şartlarda %5 ile %10 arasında değişen bireysel yatırımcı tahsisatının, Elon Musk'ın talebi doğrultusunda %30'a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Spacex, 11 Haziran'da 1.500 bireysel yatırımcının katılacağı büyük bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

SPACEX HAKKINDA

SpaceX (İngilizce açılım: Space Exploration Technologies Corporation, Türkçe: Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir. SpaceX; Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Şirket 2002 yılında, daha önce PayPal'ın da kurucularından olan, Tesla Motors şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından; Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu.

