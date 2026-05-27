Juventus CEO’su Damien Comolli, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldız için 'dokunulmaz' ifadesini kullanan Comolli, kulübün geleceğini Kenan üzerine kurduklarının sinyalini verdi.

İtalya Serie A devi Juventus’ta milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kulübün CEO’su Damien Comolli, sezon sonu değerlendirme toplantısında genç yıldızın geleceğine ilişkin net mesaj verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Comolli, Kenan Yıldız için “Kenan dokunulmaz. O bizim geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Juventus yönetiminin genç oyuncuya duyduğu güveni açık şekilde ortaya koyan bu açıklama, Avrupa devlerinin radarındaki Kenan Yıldız’ın takımda kalacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

JUVENTUS’TAN SATIŞ SİNYALİ

Öte yandan Comolli, kulübün mali yapısıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalınması halinde bazı oyuncu satışlarının gündeme gelebileceğini belirten Juventus CEO’su, ekonomik denge için transfer gelirine ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

Comolli, “Şampiyonlar Ligi olmadan, fon toplamak ve maliyetleri düşürmek için planlanandan biraz daha fazla satış yapabiliriz” dedi.

KENAN’DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan 21 yaşındaki milli futbolcu, 11 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.dı.

