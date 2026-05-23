Serie A ekibi Juventus ve A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız'dan gelen sakatlık haberi, Vincenzo Montella cephesinde endişeye neden oldu. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek adına Torino ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'dan gelen sakatlık haberiyle buz kesti. Siyah-beyazlı ekibin Devler Ligi bileti alması için Torino’yu mağlup etmesi ve rakiplerinden (Milan, Roma ve Como) en az ikisinin puan kaybetmesi gerekiyor.

Luciano Spalletti

SON LİG MAÇINDA YOK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Torino'ya karşı oynanacak sezonun son lig maçında takımını yalnız bırakacak.

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın kilit oyuncularından

"MONTELLA İYİ HABERLER BEKLİYOR"

İtalyan basınında yer alan haberde, "Kenan Yıldız’ın bu sezonki performansı, sonuncusu mart ayı sonunda Sassuolo’ya karşı olmak üzere attığı 11 golle noktalanmış oldu. Asıl alarm zilleri ise Türkiye cephesinde çalıyor. Spalletti, Kenan’ı ligin son maçı için kaybetmiş olsa da meslektaşı Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesinde oyuncusundan gelecek iyi haberler için adeta parmaklarını kenetlemiş durumda" ifadeleri kullanıldı.

