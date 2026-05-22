Torino ekibi Juventus'ta başarı performansıyla göz dolduran 21 yaşındaki Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da sezonun yükselen yıldızı seçildi.

İtalya Serie A'da bu sezon 36 maça çıkan Kenan Yıldız, 10 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.

