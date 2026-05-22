BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 4,89 yükselişle 13 bin 808 puandan kapattı.

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde baş döndürücü bir volatiliteye sahne oldu. Güne sert bir satış dalgasıyla başlayarak kritik sınırların altına inen endeks, öğleden sonra gelen güçlü alımlarla geri döndü.

İşte Borsa İstanbul'da gün boyu yaşanan dalgalanmanın tüm detayları ve kritik rakamlar:

13 BİN PUANIN ALTI TEST EDİLDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne dünkü sert satışların artçı etkileriyle oldukça negatif bir başlangıç yaptı. Endeks, önceki kapanışa göre 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puana kadar geriledi.

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı!

Açılışta piyasanın lokomotif sektörlerinde kayıplar dikkat çekti:

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Holding endeksi yüzde 1,51 geriledi.

Sektör endeksleri arasında sabah saatlerinde tek kazandıran yüzde 0,08 ile metal ana sanayi olurken, en çok düşen yüzde 5,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ÖĞLE ARASINDA YÖN DEĞİŞTİ

Günün ilk yarısında 13 bin puanın altını test eden endeks, saat 13.00 itibarıyla gelen kurumsal ve tepki alımlarıyla yönünü tamamen yukarı çevirdi.

Satış baskısını hızla aşan BIST 100 endeksi, öğle saatlerinde yüzde 2,70 artışla 13.519,49 puana yükseldi. Bu dönemde toplam işlem hacmi 119,5 milyar liraya ulaştı.

GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE YAKIN KAPANIŞ

Öğleden sonraki seansta alımların dalga dalga yayılmasıyla yükseliş ivmesi daha da güçlendi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 artışla 13.808,20 puandan tamamlayarak dünkü kayıplarının çok büyük bir kısmını telafi etmeyi başardı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 8,25 ile metal ana sanayi oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 4,56 değer kazandı.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, büyüme, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranı, Japonya'da ise Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sanayi üretimi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.200 puanın direnç, 13.600 ve 13.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

