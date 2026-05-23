ABD'de yaşayan Türk vatandaşları dahil milyonlarca göçmeni yakından ilgilendiren çok radikal bir karar alındı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülke içinden yapılan Yeşil Kart başvurularını (Statü Değişikliği) olağanüstü durumlar haricinde tamamen kaldırdı. Yeni genelgeyle birlikte, ABD'de öğrenci, geçici işçi veya turist vizesiyle bulunan ve daimi ikamet izni (Yeşil Kart) almak isteyen yabancıların artık yasal süreç bitene kadar ülkelerine geri dönmesi zorunlu kılındı.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri sözcüsü Kahler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu politika, göçmenlik sistemimizin yasal boşlukları ve suistimalleri teşvik etmek yerine yasanın asıl amaçladığı şekilde işlemesini sağlıyor. Öğrenciler, geçici işçiler (H-1B vizesi sahipleri) veya turist vizesiyle gelenler, bu ülkeye kısa bir süreliğine ve belirli bir amaç doğrultusunda kabul edilirler. Bizim sistemimiz, vizeleri bittiğinde ülkeden ayrılmaları üzerine tasarlanmıştır. Bu kişilerin ABD'yi ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk basamağı işlevini görmemelidir. Yabancılar kendi ülkelerinden başvurduğunda, sınır dışı operasyonlarına olan ihtiyaç da kendiliğinden azalacaktır. Göçmenlik sisteminde suistimal dönemi artık tamamen bitmiştir."

YÜZ BİNLERCE AİLE AYLARCA YA DA YILLARCA AYRI KALABİLİR

İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında onaylanan yaklaşık 1,4 milyon Yeşil Kart’ın 820 binden fazlası ABD içindeyken "statü değişikliği" yoluyla verilmişti. Özellikle evlilik yoluyla daimi ikamet izni alanların yüzde 70’inden fazlası (yaklaşık 250 bin kişi) bu haktan yararlanıyordu.

Eski USCIS Politika Analisti ve düşünce kuruluşu Third Way Sosyal Politika Direktörü Sarah Pierce, zaten felç olmuş durumdaki konsolosluk sisteminin bu devasa akınla tamamen çökeceğini belirterek uyardı:

"Başvuruların zorunlu kılınacağı konsolosluk işlem sistemimiz halihazırda aşırı yüklenmiş durumda. Bu olağanüstü değişiklik, dünya genelindeki konsolosluklarda muazzam bir yığılmaya yol açacak. Sonuç olarak, ABD vatandaşlarıyla evli olan eşler veya akrabalar, vizelerinin sonuçlanmasını beklerken kendi ülkelerinde aylarca, hatta yıllarca mahsur kalabilir."

AVUKATLAR AYAKLANDI

Genelgenin yayımlanmasının hemen ardından göçmenlik avukatları arasında büyük bir panik yaşandı. Hangi durumların "olağanüstü istisna" kapsamına alınacağına dair kılavuzda net bir bilgi bulunmaması eleştirilirken, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları bu radikal idari kararın yürütmesinin durdurulması için federal mahkemelere başvurmaya hazırlanıyor.

