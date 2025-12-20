ABD’de vize krizi derinleşiyor. Büyükelçilik ve konsolosluklarda randevu süreleri aylarca uzarken, ülke dışına çıkan bazı vize sahiplerinin ABD’ye dönüşü ciddi risk altına girdi. ABD merkezli teknoloji devi Google, çalışanlarını uluslararası seyahatler konusunda uyardı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, ABD vizesine sahip bazı çalışanlarını uluslararası seyahatler konusunda uyardı.

Şirket içinde paylaşılan bilgilere göre, büyükelçiliklerde yaşanan ciddi gecikmeler nedeniyle ülke dışına çıkan personelin uzun süre ABD dışında kalma riski bulunuyor.

ABD vizesi olanlar dikkat: Yurt dışında mahsur kalabilirsiniz!

BÜYÜKELÇİLİKLERDE 12 AYA VARAN GECİKME

Reuters ve Business Insider kaynaklı bilgilere göre, bazı ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında vize randevu süreleri 12 aya kadar uzadı.

GOOGLE’IN HUKUK DANIŞMANINDAN NET MESAJ

Google’ın dış hukuk danışmanı BAL Immigration Law tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme notunda, vize damgasına ihtiyaç duyan personelin zorunlu olmadıkça ABD dışına çıkmaması gerektiği ifade edildi.

Notta, mevcut vize işlemlerinin normal sürenin çok üzerinde zaman aldığına dikkat çekildi.

ABD DIŞINDA MAHSUR KALABİLİRSİNİZ

Paylaşılan bilgilere göre, uluslararası seyahate çıkan çalışanlar vize randevularının iptal edilmesi ya da aylarca ertelenmesi riskiyle karşı karşıya.

SOSYAL MEDYA TARAMASI SÜRECİ KİLİTLEDİ

Trump yönetiminin bu ay devreye aldığı yeni uygulama kapsamında, H-1B vizesi başvuru sahiplerinin sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.

HANGİ VİZELER ETKİLENİYOR?

Google çalışanlarına gönderilen bilgilendirmede, gecikmelerin özellikle H-1B, H-4, F ve J-M vize türlerini kapsadığı ifade edildi. Belirtilen vizeler, ABD teknoloji sektöründe çalışan yabancı profesyoneller açısından kritik öneme sahip.

DAHA ÖNCE DE BENZER UYARI YAPILMIŞTI

Eylül ayında da Google’ın ana şirketi Alphabet, H-1B vizesine sahip çalışanlarına ABD’de kalmaları yönünde güçlü bir tavsiyede bulunmuştu. Son uyarının, artan denetimler ve uzayan randevu süreleri nedeniyle daha sert bir tona sahip olduğu dikkat çekti.

H-1B PROGRAMI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

ABD teknoloji devlerinin yoğun şekilde kullandığı H-1B programı, Trump yönetimi döneminde yeniden siyasi gündemin merkezine oturdu. Yeni düzenlemelerle birlikte hem maliyetlerin arttığı hem de başvuru süreçlerinin zorlaştığı belirtiliyor. Google, Amazon, Microsoft ve Meta gibi şirketler programdan en fazla etkilenen kurumlar arasında yer alıyor.

