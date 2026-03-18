Ramazan ayı boyunca 6 farklı şehri gezen “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri” sergisi, 1 milyon 630 bin 630 ziyaretçiyi ağırladı.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, Millî Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen sergi, mübarek ayın manevi atmosferini kültürel mirasla buluşturdu.

20 Şubat–17 Mart tarihleri arasında açık kalan sergi; Erzurum, Tokat, Kastamonu, Sivas, Malatya ve son olarak Kayseri'yi dolaştı. Sergi çerçevesinde; Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri ile Peygamber Efendimize ait Saç-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif başta olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen toplam 99 eser, teşhir edildi.

"MAZİYLE BAĞIMIZ GÜÇLENDİ"

Sergiye dair değerlendirmelerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, “Asırlardır vakıf medeniyetimizin sahiplendiği bu kıymetli emanetleri, ramazanın manevi atmosferinde milletimizle buluşturmak, geçmişle kurduğumuz bağı daha da derinleştirdi. Gittiğimiz her şehirde gösterilen yoğun ilgi, bu mirasın gönüllerdeki derin karşılığını ortaya koyarken, bizlere bu emanetleri koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu bir defa daha hatırlattı. Bu anlamlı yolculuğa katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

