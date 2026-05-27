Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla telefon aracılığıyla görüştü ve bayramlarını tebrik etti.

Hac vazifesi için Suudi Arabistan’da bulunan Türk hacılarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon bağlantısı kurdu. Bakan Kurum’un, “Efendim burada 300’e yakın hacımız var, seslenmek ister misiniz?” sözleri üzerine Erdoğan, hacılarla telefondan görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacılara hitaben yaptığı konuşmada, “Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacıların bayramını da kutlayan Erdoğan, “Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun” dedi.

Telefon görüşmesi sırasında Türk hacıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığı görüldü.

