Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası konuştu. "Bayram birlik ve dayanışma günüdür." diyen Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"KURBAN BAYRAMI TESLİMİYET BAYRAMIDIR"

"Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

"ZALİM NETANYAHU GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti:

"Her şeyden önce bir Filistin'i, bir Gazze'yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakfe oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır. İnşallah bizler de bu duruşu en kısa sürede hep beraber görür ve yaşarız. Bunun bizzat yaşanmasını bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.

ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da Kurban Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rabb’imizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun.

Bayramımız mübarek olsun."

