Survivor 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası yeniden şekillendi. 26 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde oylamaya giderken, Survivor eleme adayı kim oldu sorusu da cevap buldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da büyük finale doğru heyecan giderek artıyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla rekabetin kızıştığı yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası potaya giren isim belli oldu. İşte, 26 Mayıs 2026 Survivor'da potaya giden isim...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

26 Mayıs Salı akşamı yayınlanan Survivor 2026 bölümünde haftanın ikinci eleme adayı yapılan ada konseyi oylaması sonrası netleşti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, adadan gitmesini istedikleri isimler için oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Murat, Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.

Böylece bu haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar Can Berkay ve Murat olarak kesinleşti. Survivor’da artık kadın ve erkek potasının kaldırılmasıyla birlikte karma eleme sistemine geçilmiş olması, yarışmacılar arasındaki rekabetin daha da artmasına neden oldu. Yeni sistemde tüm yarışmacılar aynı potada değerlendirilirken, stratejik oylar da dikkat çekmeye başladı.

SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına isim göndermemek için parkurda kıyasıya yarışırken, oyun boyunca skor sürekli değişti. Final etaplarında temposu yükselen mücadelede kazanan taraf mavi takım oldu.

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım rahat bir nefes alırken, kırmızı takım ise ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

