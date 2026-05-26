Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası şekillenmeye başladı. 25 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve ada konseyinde adı yazılan yarışmacı izleyicilerin gündeminde yer aldı. İşte, Survivor 2026'da haftanın 1. eleme adayı...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da büyük finale doğru heyecan giderek artarken yeni haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. Dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele eden yarışmacılar, ada konseyinde potaya girmemek için mücadele verirken gecenin sonunda ilk eleme adayı netleşti. 25 Mayıs 2026 Survivor bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 25 Mayıs Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından gözler ada konseyine çevrildi. Yeni sistemle birlikte kadın-erkek ayrımının kaldırıldığı yarışmada, karma oylama düzenine geçildiği açıklandı. Takımlar arasında yaşanan rekabet sonrası kaybeden ekip, eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Can Berkay oldu. Mavi takım yarışmacılarının oylarıyla potaya giren Can Berkay, böylece Survivor 2026’da bu haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor eleme adayı kim oldu? Haftanın 1. eleme adayı belli oldu

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yine tempolu anlara sahne oldu. Beyza’nın elenmesinin ardından yeniden şekillenen takımlar, eleme potasına isim göndermemek için parkurda karşı karşıya geldi. Özellikle final etabında yaşanan mücadele gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? Haftanın 1. eleme adayı belli oldu

Dokunulmazlık oyununun finalinde Sude ve Nefise karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son sayıyı alan Sude, takımına galibiyeti getirdi. Böylece dokunulmazlık oyununu 12-6’lık skorla mavi takım kazandı. Kaybeden kırmızı takım ise ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası