Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in 25 Mayıs Pazartesi akşamı yeni bölümü yayınlanmadı. Bu durum izleyicilerin dikkatini çekerken "Uzak Şehir neden yok" merak edildi. Sezon finali fragmanının yayınlanmasıyla hem yeni bölüm hem de final tarihi belli oldu.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler Kanal D’nin resmi yayın planına çevrildi. Bayram haftası nedeniyle birçok dizide yayın değişikliği yaşanırken, Uzak Şehir’in yeni bölüm tarihi ve sezon finali fragmanıyla tarihlerde netleşti.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D yayın akışına göre Uzak Şehir dizisi 25 Mayıs Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Dizinin yerine tekrar bölümü yayınlandı. Yeni bölümün ise mevcut yayın planına göre 1 Haziran Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Uzak Şehir’in yeni bölüm tarihiyle birlikte sezon finali detayları da belli oldu. Dizinin 63. bölümüyle sezon arası vereceği öğrenildi. Yapım cephesinden resmi bir değişiklik açıklaması gelmediği sürece Uzak Şehir, 1 Haziran akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, neden yok? Sezon finali tarihi belli oldu

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Uzak Şehir dizisinin bu hafta yeni bölümü Kurban Bayramı haftası nedeniyle ekrana gelmedi. Televizyon kanalları bayram dönemlerinde yayın akışlarında değişikliğe giderken, birçok yapım yeni bölümlerine kısa süreli ara veriyor.

Kanal D’nin 25 Mayıs Pazartesi yayın akışında Uzak Şehir’in tekrar bölümüne yer verilmesi sonrası izleyiciler dizinin final yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. Ancak dizinin tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapımın yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, neden yok? Sezon finali tarihi belli oldu

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Uzak Şehir dizisinin sezon finali tarihi mevcut yayın planına göre 1 Haziran 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Dizinin 63. bölümü sezon finali bölümü olacak ve ardından yaz arasına girilecek.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, neden yok? Sezon finali tarihi belli oldu

Sezon finali fragmanında dikkat çeken sahneler arasında konağa gelen sürpriz misafirler, Alya ve Cihan’ın düğün hazırlıkları ve Demir-Zerrin cephesindeki gerilim öne çıktı. Özellikle “Artık kimse sizi koparamayacak” sözleri fragmanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, neden yok? Sezon finali tarihi belli oldu

Dizinin yeni sezonunun ise sonbahar aylarında başlaması bekleniyor. Kanal D cephesinden resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da Uzak Şehir’in yeni sezonda devam edecek yapımlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası