Kurban Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon izleyicilerinin gündeminde dizilerin yayın durumu yer almaya başladı. 25-31 Mayıs haftasında birçok dizinin yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı merak edilirken, kanalların güncel yayın akışları da netleşmeye başladı. Özellikle Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, ABİ, Sevdiğim Sensin, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar ve Arka Sokaklar izleyicileri yeni bölüm araştırmalarını hızlandırdı.

Bayram tatili nedeniyle bazı dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken, bazı yapımlar ise yayın akışında yeni bölümleriyle yer almaya devam ediyor. Kanal yayın akışlarında yapılan değişiklikler sonrası “Bu hafta diziler neden yok?” sorusu sosyal medyada da gündem oldu.

BU HAFTA DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

25-31 Mayıs bayram haftasında televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Kanal D’nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir ve Arka Sokaklar’ın tekrar bölümleri yayın akışında yer aldı. Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya’nın saatinde ise Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Öte yandan bazı dizilerin yeni bölümleri yayın akışında görünmeye devam ediyor. TRT 1’in yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz, 29 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de ekrana gelecek. Show TV’de ise Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Kanalların yayın akışlarında hafta içinde güncelleme yapılabileceği için izleyicilerin güncel listeyi takip etmesi öneriliyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Bayram haftalarında televizyon kanalları reklam ve izlenme planlamaları nedeniyle yayın akışlarında değişiklik yapabiliyor. Özellikle uzun tatil dönemlerinde bazı yapımlar kısa süreli yayın arası verirken, bazı dizilerin tekrar bölümleri ekranlara getiriliyor.

2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da yayın akışlarını doğrudan etkiledi. Bazı diziler sezon finaline yaklaşırken çekim programlarında düzenlemeye gidildiği öğrenildi. Bu nedenle özellikle haftalık dizilerde yeni bölüm yerine tekrar yayınlarının tercih edildiği görülüyor.

25-31 MAYIS BAYRAM HAFTASI TV YAYIN AKIŞI

25 Mayıs 2026 Pazartesi: Uzak Şehir tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Cennetin Çocukları'nın ise yeni bölümü yayınlanacak.

26 Mayıs 2026 Salı: Mehmed Fetihler Sultanı (tekrar), ABİ (tekrar)

27 Mayıs Çarşamba: Eşref Rüya'nın yeni bölümü yayınlanmayacak, Kuruluş Orhan (tekrar)

28 Mayıs Perşembe: Sevdiğim Sensin (tekrar), Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelmeyecek. Yeni bölümün 4 Haziran Perşembe günü yayınlanacağı duyuruldu.

29 Mayıs Cuma: Taşacak Bu Deniz TRT 1 yayın akışında yer aldı ancak dizinin yeni bölümü için duyurular takip ediliyor. Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm), Arka Sokaklar (tekrar)

30 Mayıs Cumartesi: Gönül Dağı (yeni bölüm), Güller ve Günahlar (tekrar)

