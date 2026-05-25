The Guardian gazetesinin Kremlin koridorlarına aşina kaynaklara dayandırdığı raporda, askeri komuta kademesinin Putin’e sahada her şeyin yolunda olduğuna dair resmen yalan söylediği ve 'uydurma pembe tablolar' sunduğu ifşa oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 yıllık iktidarının en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor.

The Guardian gazetesinde Pjotr Sauer ve Shaun Walker imzasıyla yayınlanan haberine göre, uzayan Ukrayna savaşı ile ekonomik durgunluk Rus elitleri arasında gizli ama çok derin bir ayrışmayı tetikledi.

Putin’in giderek daha fazla izole olurken, Kremlin'deki teamül dengeleri bozulmaya başladı.

Kremlin duvarları arkasında büyük ihanet çemberi! İstihbarat raporu deşifre oldu: Putin'i böyle kandırmışlar

"HERKES ONUN SONUNU BEKLİYOR"

The Guardian’a konuşan ve geniş bağlantıları olan etkili bir Rus iş adamı, oligarklar ve büyük girişimciler arasındaki gerilimi aktardı:

"Bu yıl elitler arasında kesinlikle çok radikal bir ruh hali değişikliği yaşandı. Putin’e karşı derin bir hayal kırıklığı var ve bir tür felaketin yaklaştığına dair artan bir his dalgası mevcut."

Son aylarda Kremlin'in başlattığı yeni kamulaştırma dalgası ve Rus milyarder Vadim Moshkovich’in tutuklanması, iş dünyasını dehşete düşürmüş durumda. Rusya’yı terk eden ünlü iş insanı Oleg Tinkov ise elitlerin durumunu Rus ruletine benzeterek, "İş dünyası elitleri Rus ruleti oynuyor. Komşularının vurulmasını, kendilerinin ise kurtulmasını umuyorlar. Kim ona karşı harekete geçecek? Herkes sadece Putin'in sonunu bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN’E YANLIŞ RAPORLAR MI VERİLİYOR?

Giderek izole olan Rus liderin en büyük handikaplarından biri ise askeri komuta kademesi tarafından tamamen yanlış bilgilendirilmesi. U

krayna istihbarat yetkilileri ve Kremlin koridorlarına aşina kaynaklar, askeri yönetimin Putin’e sahada her şeyin yolunda gittiğine dair "uydurma pembe tablolar" sunduğunu ifşa etti.

Bir kurmay, "Elbette yetkililer ve ordu Putin'e pembe bir tablo çiziyor. Ona resmen yalan söylüyorlar. Putin'in kurduğu sistem ne yazık ki tamamen böyle işliyor" değerlendirmesinde bulundu.

FSB’NİN İNTERNET KESİNTİLERİ BÜYÜK KRİZE NEDEN OLDU

Kremlin’in 2026'nın başlarında Ukrayna'nın drone ve sabotaj saldırılarını engellemek gerekçesiyle mesajlaşma uygulamalarını yasaklaması ve FSB’nin eliyle Moskova ile St. Petersburg gibi metropollerde interneti aralıklı olarak tamamen kapatması, halkın ve sadık elitlerin bile sabrını taşırdı.

Geniş bağlantılarıyla bilinen ünlü Rus gazeteci Ksenia Sobchak, "İnternet konusu Rus toplumu için çok hassas bir konudur ve bu durum ülkede çok büyük bir öfke dalgasına yol açtı" dedi. Ekonomik durgunluk, artan vergiler ve enflasyonla birleşen bu kısıtlamalar neticesinde, Rusya’daki genel mutluluk endeksi son 15 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Putin’in halk desteği ve onay oranı da 2022'deki tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana en dip noktayı gördü.

TRUMP TAKINTISI BİTTİ: YEDİKÇE İŞTAHI ARTIYOR

The Guardian’ın ulaştığı gizli diplomatik kaynaklar, Putin'in artık ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova’ya uygun bir barış anlaşması sağlayabileceğine dair eski inancını ve takıntısını tamamen yitirdiğini açıkladı. Kiev’in Avrupa fonlarıyla ABD’ye olan bağımlılığını azaltması üzerine Kremlin, odağını yıl sonuna kadar Donbas bölgesinin tamamını askeri güçle ele geçirmeye çevirdi.

Putin’in düşünce yapısını iyi bilen bir kaynak, Donbas ele geçirilirse Rus liderin iştahının daha da artacağını ve ilhak edilen 4 Ukrayna bölgesinin tamamını kontrol etmek için Dnipro Nehri'ni geçmek isteyeceğini vurgulayarak, "O uzun vadeli bir stratejist değil. Ne kadar yerse iştahı o kadar artıyor" dedi.

ŞOYGU ÖNCÜLÜĞÜNDE DARBE OLABİLİR Mİ?

Batı medyasında yer alan, eski Savunma Bakanı Sergei Şoygu liderliğinde bir darbe olabileceği yönündeki istihbarat iddiaları ise analistler ve Şoygu'yu yakından tanıyanlar tarafından gerçek dışı olarak nitelendirilmekte. Şoygu’nun orduda hiçbir popülaritesi ve destek tabanı olmadığını belirten kaynaklar, Putin'in onayıyla Şoygu’nun en yakın yardımcılarının zaten tutuklandığını, generaller arasında nokta temizlikleri yapıldığını ve eski bakanın şu an tamamen izole edildiğini aktardı.

Avrupalı istihbarat yetkilileri, Rus elitlerinin gidişatın kötü olduğunu kabul ettiğini ancak Putin’in kontrolü hala elinde tutması nedeniyle bir eylem planlarının olmadığına değindi.

