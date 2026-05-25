Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte artan ishal ve kusma vakaları sonrasında yayılan ‘salgın’ iddiasını yalanladı. Vali Hatipoğlu “Geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi itibarıyla vakalarda biraz artış söz konusuydu ama azalma var, içme sularında sorun yok” dedi.

Elazığ’da ishal ve kusma vakalarının artış göstermesinin ardından ‘salgın’ iddiaları gündem olmuş, vakalarının sebebinin içme suyu olduğu söylenmişti. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, söz konusu iddialara cevap verdi. Vali Numan Hatipoğlu, il genelindeki içme sularında insan sağlığına zararlı bir unsura rastlanmadığını açıkladı.

Elazığ'daki 'salgın' iddialarına validen ret! İçme sularında sorun yok

“ZARARLI HUSUS YOK”

Denetimlerin titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Vali Hatipoğlu, şöyle konuştu:

Mevsim şartları ve havanın oldukça yağışlı geçiyor olması, kışın çok kuvvetli bir şekilde geçmiş olmasından mütevellit bölgesel bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Ancak şu an itibarıyla yaptığımız denetimlerde insan sağlığına zararlı bir su hususu bulunmamaktadır.

GEÇİŞ DÖNEMİ VURGUSU

Hatipoğlu, kış mevsiminin sert geçmesi ve ardından gelen yoğun yağışların bölgesel etkilere neden olabileceğini işaret etti. Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinden alınan güncel verileri de paylaşan Hatipoğlu, vakalardaki artış trendinin yön değiştirdiğini ifade etti.

“VAKALAR İNMEYE BAŞLADI”

Hatipoğlu “Bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi itibarıyla vakalarda biraz artış söz konusuydu. Ancak Halk Sağlığı Müdürümüzden aldığımız son bilgilerde, vaka sayılarının yavaş yavaş azaldığı ve mevsim normallerinin altına doğru inmeye başladığı görülmektedir. İçme sularımızda ifade ettiğim gibi şu an itibarıyla bir sorun gözükmemektedir. Daha önce de duyurusunu yaptığımız gibi, bu geçiş döneminde suların kaynatılarak içilmesinde ve kullanılmasında büyük bir fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

