Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Terviye günü ile ilgili sorular gündeme geldi. Hadis-i şerifte; (Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu. Peki, Terviye günü nedir, nasıl geçirilir? Terviye günü ibadetleri neler?

Sözlükte terviye “düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak” mânalarına gelir. Terviye günü, Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce'nin 8. gününe, yani Kurban Bayramı'ndan bir önceki Arefe gününden bir önceki güne verilen isimdir. Hac ibadetinin başlangıç günü olup, hacı adaylarının Mekke'den Mina'ya hareket ettiği ve ibadet hazırlıklarını tamamladığı gündür.

TERVİYE GÜNÜ ADI NEREDEN GELİR?

Bu güne Terviye denmesinin sebebi, hacca gidenler umumiyetle bu günde susuz bir sahayı geçmeye hazırlık olmak üzere hayvanlarını bol bol suladıkları ve zemzem suyundan çokça içip kandıkları ve yanlarına gerektiği kadar su aldıkları ve böylece Minâ'ya hareket ettikleri veya Terviye diye adlandırılmasının sebebi, hacılar o günde develeri suya kandırdıkları yani suladıkları içindir.

İbrâhîm aleyhisselâm, Zilhicce ayının 8. gecesi, rüyâsında; "Kendi oğlunu keser hâlde" gördü. Sabâh olunca, "Rüyâ şeytânî midir, yoksa Rahmânî midir (Allah tarafından mıdır)?" diye terviyeye [tefekküre] dalıp, o günü tefekkürle geçirdi. Gece olduğunda, kendisine; tekrâren "Emrolunduğun şeyi yerine getir" buyurulunca, Allahü teâlâ tarafından olduğunu bildi. Bildiği için o güne, "Bildi [bilmek]" anlamına gelen "Arefe" dendi. [Tabîî ki Kur'ân-ı kerîmde de belirtildiği gibi, o hâdise bir imtihândı; Cenâb-ı Hak, İsmâîl aleyhisselâmın yerine fidye olarak büyük bir koç göndermiş, İbrâhîm aleyhisselâm, oğlu İsmâîl aleyhisselâm'ı kesmemiştir.

TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

Bu özel günde Kur'an-ı Kerim okumak, anlamak ve üzerinde tefekkür etmek oldukça faziletli kabul edilir. Allah'ı anmak, salavat getirmek ve tesbih çekmek Terviye Günü'nün en önemli ibadetleri arasında yer alır. Geçmiş hatalardan arınmak için tövbe etmek ve bolca istiğfar getirmek önerilir.

Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar.) [Ramuz]

(Terviye günü oruç tutmak, bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir.) [Ebulberekat]

