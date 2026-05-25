1959 yılında Türkiye 1'inci Futbol Ligi olarak başlayan ülkemizdeki en üst seviye futbol ligi, 2001-2002 sezonundan itibaren Süper Lig ismiyle devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 1959 öncesi şampiyonlukları ve yıldız sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nda kahvaltı programına katıldı.

Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran'daki seçimli kongrede rakibi Hakan Safi.

"BU SENE ŞAMPİYON OLAMAZSAK UZUN YILLAR OLAMAYIZ"

2026-2027 sezonunda şampiyonluğun çok önemli olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Fenerbahçe 4 yıl benimle, 4 yıl da ben ve arkadaşlarımdan sonra istenen başarılı istikrarı yakalayamadı. Fenerbahçe tarihinde olmayan bir durum. En fazla 7 sene, 1989-1996 yılları arasında şampiyon olamadığı süre vardı. Diğer yıllarda 3-4 senede şampiyonlukları var. Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. Aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık. Ben 1 yıl başkanlık yapacağım. Bana ne kazandırır? Yönetimdeki arkadaşlarıma ne kazandırır? 1 yıl sonra yine seçim var. Eğer biz başarılı olamazsak, herhangi bir problem yaşarsak 1 sene sonra yapılacak seçimde zaten oy vermezsiniz. Biz bütün bu riskleri aldığımıza göre; inanıyoruz ki bu akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bina önünde meşale yakarken; Yıldırım'a sloganlarla destek verdi.

"TESPİT EDİP GÖNDEREĞİZ"

1959 yılı öncesi şampiyonlukların tescili ile ilgili soruya Aziz Yıldırım, "Bizim istediğimiz, '1959 yılından önce 19+9 şampiyonluğumuz var' diyoruz. Göğsüne de hakkın olanı (yıldız) koyabilirsin. Biz yıldız tescilini, her yıl şampiyonluğu kanıtlayan bir olayı maddi bir yerlerde bağlarsak o zaman problem olur. 'Bizim şampiyonluğumuzu tescil et' diyorsan o kolay. Onların tescil etmesine de gerek yok. Biz zaten tespit edip göndereceğiz kendilerine. Bakın bizim şu kadar şampiyonluğumuz var ister tescil et, ister etme ben buraya yıldızı koydum. Beşiktaş'a 2 tane şampiyonluk ilave ettiler, yayın haklarında şampiyonluk primi alıyor mu? Bunu yaptığınız zaman, tüm şampiyonlukları topladığınız zaman fazla oluyor. 2 tane fazlalık var orada. Parayı alırken o 2 taneyi de ilave ediyorlar" cevabını verdi.

