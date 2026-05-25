Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu: Muhtemel rakipler ve 2026-2027 takvimi
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 74 puanla şampiyon Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci turdan başlamaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekibin, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda muhtemel rakipleri ortaya çıktı.
- Fenerbahçe, Avrupa'daki ilk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak.
- 2'nci ön eleme turundaki muhtemel rakipler Hearts (İskoçya) ve Gornik Zabrze (Polonya).
- 3'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipler arasında Union St. Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), NEC Nijmegen (Hollanda) ve 2'nci ön eleme turundan gelecek bir takım yer alacak.
- Play-off turunda Lyon (Fransa), Gransa, Olympiakos (Yunanistan) ve Bodo/Glimt (Norveç) de muhtemel takımlare eklenecek.
Yeni başkanı ve yeni teknik direktörü merak konusu olan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan başlayacak. Avrupa'da ilk maçına 21-22 Temmuz'da çıkacak temsilcimizin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
2'NCİ ÖN ELEME TURU
-Hearts (İskoçya)
-Gornik Zabrze (Polonya)
3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURU
-Union St. Gilloise (Belçika)
-Sparta Prag (Çekya)
-NEC Nijmegen (Hollanda)
-2'nci ön eleme turundan gelecek Sturm Graz (Avusturya), Hearts veya Gornik Zabrze (Polonya)
PLAY-OFF TURU
Yukarıda yer alan takımlara ek olarak;
-Lyon /Gransa)
-Olympiakos (Yunanistan)
-Bodo/Glimt (Norveç)
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZON TAKVİMİ
2'NCİ ÖN ELEME TURU
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz
3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURU
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos
PLAY-OFF TURU
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos