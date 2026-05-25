Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 74 puanla şampiyon Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci turdan başlamaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekibin, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda muhtemel rakipleri ortaya çıktı.

Yeni başkanı ve yeni teknik direktörü merak konusu olan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan başlayacak. Avrupa'da ilk maçına 21-22 Temmuz'da çıkacak temsilcimizin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, prestijin yanı sıra kulüplere önemli maddi katkı sunuyor. Galatasaray, bu sezon yaklaşık 60 milyon euro gelir elde etti.

2'NCİ ÖN ELEME TURU

-Hearts (İskoçya)

-Gornik Zabrze (Polonya)

3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURU

-Union St. Gilloise (Belçika)

-Sparta Prag (Çekya)

-NEC Nijmegen (Hollanda)

-2'nci ön eleme turundan gelecek Sturm Graz (Avusturya), Hearts veya Gornik Zabrze (Polonya)

PLAY-OFF TURU

Yukarıda yer alan takımlara ek olarak;

-Lyon /Gransa)

-Olympiakos (Yunanistan)

-Bodo/Glimt (Norveç)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına en son 2008-2009 sezonunda katılmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZON TAKVİMİ

2'NCİ ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz

3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURU



Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos

PLAY-OFF TURU

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos

