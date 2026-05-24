TRT 1'in 15 Temmuz'u konu alan yeni dizisi 'Asırlık Gece'nin çekimleri başladı. Dizide, FETÖ firarisi Adil Öksüz karakterini oynayacak olan ismin Yavuz Bingöl olduğu öğrenildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve 15 Temmuz darbe girişimini konu alan 'Asırlık Gece' dizisinin çekimleri Ankara’da başladı. Toplam 15 bölümden oluşacak yapım, döküdrama formatıyla izleyici karşısına çıkacak.

Miray Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor.

ADİL ÖKSÜZ'Ü BİNGÖL CANLANDIRACAK

Yapımda oyuncu Erkan Petekkaya, Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak karakterini canlandıracak. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Yavuz Bingöl oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun süredir hem müzik hem de oyunculuk kariyerini sürdüren Bingöl, yapımda FETÖ firarisi Adil Öksüz rolünü üstlenecek.

Her bölümde farklı bir hikâyenin işleneceği dizinin oyuncu kadrosunda birçok tanınmış ismin yer alacağı belirtiliyor.

'ESPİYONAJ'DA DA ROL ALACAK

Öte yandan Yavuz Bingöl’ün TRT tabii platformunda yayınlanacak 'Espiyonaj' dizisinde de rol alacağı açıklandı. Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde yer aldığı yapımda Bingöl, istihbarat başkanı karakterini canlandıracak.

