TRT dizisinde sürpriz tercih! Yavuz Bingöl, 'Adil Öksüz' rolünde
TRT 1'in 15 Temmuz'u konu alan yeni dizisi 'Asırlık Gece'nin çekimleri başladı. Dizide, FETÖ firarisi Adil Öksüz karakterini oynayacak olan ismin Yavuz Bingöl olduğu öğrenildi.
- Dizi, döküdrama formatında toplam 15 bölümden oluşacak.
- Yapım Miray Yapım imzası taşıyor ve yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu üstleniyor.
- Erkan Petekkaya, Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak karakterini canlandıracak.
- Yavuz Bingöl, FETÖ firarisi Adil Öksüz rolünde yer alacak.
- Yavuz Bingöl ayrıca TRT tabii platformunda yayınlanacak 'Espiyonaj' dizisinde de istihbarat başkanı karakterini canlandıracak.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve 15 Temmuz darbe girişimini konu alan 'Asırlık Gece' dizisinin çekimleri Ankara’da başladı. Toplam 15 bölümden oluşacak yapım, döküdrama formatıyla izleyici karşısına çıkacak.
Miray Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor.
ADİL ÖKSÜZ'Ü BİNGÖL CANLANDIRACAK
Yapımda oyuncu Erkan Petekkaya, Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak karakterini canlandıracak. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Yavuz Bingöl oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun süredir hem müzik hem de oyunculuk kariyerini sürdüren Bingöl, yapımda FETÖ firarisi Adil Öksüz rolünü üstlenecek.
Her bölümde farklı bir hikâyenin işleneceği dizinin oyuncu kadrosunda birçok tanınmış ismin yer alacağı belirtiliyor.
'ESPİYONAJ'DA DA ROL ALACAK
Öte yandan Yavuz Bingöl’ün TRT tabii platformunda yayınlanacak 'Espiyonaj' dizisinde de rol alacağı açıklandı. Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde yer aldığı yapımda Bingöl, istihbarat başkanı karakterini canlandıracak.