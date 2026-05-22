Engin Altan Düzyatan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcılık alanındaki girişimleriyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda Dubai’de kurduğu yapım şirketiyle bağımsız yapımcılık alanına adım attığını ancak bu süreçte beklediği başarıyı elde edemediğini söyledi. Düzyatan “Karlı bir iş değil, benim gibiyseniz genelde zararla kapatıyorsunuz” dedi.

Talu Talks programında samimi açıklamalarda bulunan Engin Altan Düzyatan, ilk kez bir kısa film projesinde yapımcı olarak görev aldığını dile getiren oyuncu, şimdilerde çalışmalarını daha profesyonel boyuta taşıyarak Dubai’de kendi yapım şirketini kurduğunu söyledi. Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Düzyatan, oyunculuğun yanı sıra kamera arkasında da üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Engin Altan yeni mesleğinde umduğunu bulamadı! “Karlı bir iş değil”

“YAPIM ŞİRKETİ KURDUM”

Düzyatan “Dubai’de bir yapım şirketi kurdum. Orada da bir şeylere başlıyorum. İlk defa bir kısa filme yapımcı olmuştum. Bir şekilde hala sevdiğim hikayelere ortak oluyorum” dedi.

“BENİM GİBİYSENİZ ZARARLA KAPATIYORSUNUZ”

“Karlı bir iş mi sorusuna?” ise “Asla. Benim gibi yapıyorsanız asla. Eğer büyük bir yapım şirketiyseniz mutlaka. Ama benim gibiyse genelde zararla kapatıyorsunuz” şeklinde karşılık verdi.

Düzyatan sektörün dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi. Büyük yapım şirketlerinin ciddi gelirler elde edebildiğini ifade eden Düzyatan, bağımsız hareket eden isimler için sürecin oldukça riskli olduğuna dikkat çekti.

Kendi deneyiminden örnek veren oyuncu, yaptığı yatırımların beklenen geri dönüşü sağlamadığını ve bu nedenle maddi zarar yaşadığını söyledi.

“48 MİLYON DOLARLIK SERVET” İDDİASI

Öte yandan Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan “48 milyon dolarlık serveti var” iddialarıyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Ünlü oyuncu, maddi konularla çok fazla ilgilenmediğini belirterek servetiyle ilgili ortaya atılan rakamların kendisi için büyük bir anlam taşımadığını söylemişti.

Ünlü oyuncu, “Maddi meselelerle çok ilgili biri değilim. Evlenmeden önce paramı ablam yönetiyordu, şimdi de eşim ilgileniyor. Servetim hakkında hiçbir fikrim yok” sözleriyle dikkat çekmişti.

