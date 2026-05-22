Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin cerrahi bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, Dorgeles Nene'nin planlı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Dorgeles Nene

Oyuncunun son duurmu hakkında bilgi veren Fenerbahçe'nin açıklamasıda, "Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

