Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması: Yarım kalan hedefi hatırlattı
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulübe ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
- Jesus, Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandığını ancak Türkiye'de şampiyonluğun kaldığını söyledi.
- Fenerbahçe'ye 12 yılda kazandırdıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası'nı kazandırdığını belirtti.
- Bu sözlerin Fenerbahçe'ye dönme ihtimalini güçlendirdiği yorumları yapıldı.
- Jorge Jesus'un ismi, Portekiz Milli Takımı teknik direktörlüğü için de konuşuluyor.
- Jesus, Fenerbahçe ile 2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı ve ligi ikinci sırada tamamladı.
- Jesus yönetimindeki Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edebilir.
Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, kariyerindeki başarıları değerlendirirken Türkiye'de yarım kalan hedefe dikkat çekti.
"SADECE TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK KALDI"
Record'da dikkat çeken bir yazı kaleme alan Jesus, takım çalıştırdığı ülkelerle ilgili olarak "Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Kupa'yı kazandırdım." diye konuştu. Sarı lacivertlilerle anılan Portekizli teknik adamın bu sözleri, yeniden Fenerbahçe ihtimalini güçlendiren açıklamalar olarak yorumlandı.
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI
İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'un için son dönemde Portekiz Milli Takımı ihtimali de konuşuluyor. Roberto Martinez'in 2026 Dünya Kupası sonrası görevden ayrılması halinde Jesus'un, Portekiz Milli Takımı için değerlendirilen adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
FENERBAHÇE İLE TÜRKİYE KUPASI
Fenerbahçe'yi 2022-2023 sezonunda çalıştıran Jorge Jesus, sarı lacivertlilerle 53 maçta 2.23'lük puan ortalaması yakalamış, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış ve ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.
AL NASSR İLE ŞAMPİYON OLABİLİR
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son haftasında Damac FC ile karşılaşacak ola Jesus yönetimindeki lider Al Nassr, bugün şampiyonluğunu ilan edebilir.