Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım, 35 farklı teknik direktörle çalıştı. Gençlerbirliği, 6 defa ile en fazla teknik direktör değişikliği yapan ekip oldu. Ligde sezona başladıkları isimlerle yollarına devam eden takım sayısı 5'le sınırlı kaldı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı olmak üzere 35 teknik direktör görev yaptı. Ligdeki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken, 5 takım ise başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor.

Ligde Gençlerbirliği, 6 defa ile "en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım" oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel (2 kez), Levent Şahin ve Metin Diyadin (2 defa) görev yaptı.

Volkan Demirel

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA 2'ŞER DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 2'şer teknik direktörün de görevine son verildi. Sarı-lacivertli takım, sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa kupalarında alınan kötü sonuçların ardından ağustos ayında yollarını ayırdı. Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi.

Jose Mourinho

Beşiktaş, sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile alınan kötü sonuçlar nedeniyle ağustos ayında yollarını ayırdı. Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi.

Ole Gunnar Solskjaer

5 TAKIM SEZONA BAŞLADIKLARI İSİMLERLE DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 5 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.

Fatih Tekke

21 YERLİ, 14 YABANCI GÖREV YAPTI

Süper Lig'de Türk antrenörler Atila Gerin, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Fatih Tekke, Hüseyin Eroğlu, İlhan Palut, İsmet Taşdemir, Levent Şahin, Metin Diyadin, Nuri Şahin, Okan Buruk, Onur Can Korkmaz, Orhan Ak, Recep Uçar, Sami Uğurlu, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Sergen Yalçın ve Volkan Demirel saha kenarında takımlarına taktik verdi.

Sergen Yalçın

Yabancı çalıştırıcılar Aleksandar Stanojevic, Domenico Tedesco, Erling Moe, Joao Pereira, Jose Mourinho, Marcel Licka, Markus Gisdol, Mirel Matei Radoi, Ole Gunnar Solskjaer, Radomir Djalovic, Stanimir Stoilov, Şota Arveladze, Thomas Reis ve Thorsten Fink de bu sezon ligde görev yaptı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:

Takımlar Giden Gelen Gaziantep FK İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz (2 defa) Mirel Matei Radoi Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer, Sergen Yalçın - Fenerbahçe Jose Mourinho, Domenico Tedesco - RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Nuri Şahin ikas Eyüpspor Selçuk Şahin, Orhan Ak Atila Gerin Zecorner Kayserispor Markus Gisdol, Radomir Djalovic Erling Moe Hesap.com Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut Sami Uğurlu Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel (2 defa), Metin Diyadin, Levent Şahin Metin Diyadin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Marcel Licka, Onur Can Korkmaz Aleksandar Stanojevic TÜMOSAN Konyaspor Recep Uçar, Çağdaş Atan İlhan Palut Çaykur Rizespor İlhan Palut Recep Uçar Kasımpaşa Şota Arveladze Emre Belözoğlu Samsunspor Thomas Reis Thorsten Fink

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi

Haberle İlgili Daha Fazlası