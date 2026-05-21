Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Jülide Kural ismi gündeme geldi. Süper Baba dizisiyle tanınan "Jülide Kural kimdir, kaç yaşında" soruları araştırılıyor.

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle tanınan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın entübe edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Başta “Süper Baba” olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncunun hayatı, yaşı ve kariyer geçmişi son günlerde sıkça araştırılıyor.

JÜLİDE KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Jülide Kural, 1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşında olan Kural, eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü tamamlayan Kural, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı.

Bir dönem Almanya’da yaşayan Jülide Kural, Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda görev aldı. Özellikle sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, televizyon izleyicisinin hafızasında ise “Süper Baba” dizisiyle yer etti. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro projeleriyle de ilgilenen Kural, 2002-2003 döneminde kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu bünyesinde “Frida Yaşasın Hayat” adlı oyunu sahneledi.

Jülide Kural’ın, 2004 yılından bu yana usta oyuncu Kadir İnanır ile birlikte olduğu biliniyor.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu! Kadir İnanır entübe edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası